Wie kann man das Fussel-Risiko von Anfang an minimieren?

"Man dürfte sich nicht bewegen. Das wäre der einzige Weg, um Pilling wirklich zu vermeiden", sagt Ulrike Schempp. Heißt also: Wir kommen nicht an Fusseln und Knötchen vorbei. Aber sie werden weniger, je weniger Reibung sie ausgesetzt sind. "Pills bilden sich vor allem, wenn sich die Arme am Oberkörper reiben." Auch die Tasche auf der Schulter oder der Backpack auf dem Rücken kann Folgen haben. Genau wie die Waschmaschine: „Man sollte Kleidung im Wollprogramm und mit so wenig Bewegung wie möglich waschen“, rät Schempp. "Am besten ist es, die Kleidung im Anschluss nicht in den Trockner zu geben. Denn alles, was mechanische Reibung verursacht, fördert das Pilling."