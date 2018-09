Gerechtigkeit

Joko und Klaas rufen zu mehr Engagement gegen Rechts auf

Immer mehr Prominente bekennen sich gegen Rechts. Sei es, wie bei Kraftklub, Die Toten Hosen und vielen mehr, durch ihre Teilnahme am #wirsindmehr-Konzert in Chemnitz, wie bei Helene Fischer durch ein Statement auf ihrem Konzert oder wie jetzt bei Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf durch eine klare Ansage in einem Video.