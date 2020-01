Sich in der kalten Jahreszeit mit neuer Kleidung auszustatten ist teuer. Ein Strickpullover zum Beispiel kostet gut und gerne 40 Euro. Und das ist nur der Fast-Fashion-Preis. Wer eine nachhaltige Alternative will, muss mindestens doppelt so viel zahlen. Doch es lohnt sich. Denn an einem fair produzierten Strickpullover aus Bio-Baumwolle hat man länger Freude. Nicht zuletzt, weil er etwas mehr gekostet hat und man deswegen besser mit ihm umgeht.