Vor Beginn des offiziellen Verkaufs schickte Ritter Sport die Schokolade an ausgewählte Fans und Influencer, die das Produkt über ihre Kanäle verbreiten sollten. Einige davon wurden dafür bezahlt, andere nicht – je nach Reichweite. Die Schokolade fand so schnell ihren Weg in die Köpfe der Kundinnen und Kunden, die Teil des Trends sein wollten, die Schokolade kauften und dies wiederum teilten. Werbung als Selbstläufer.

"Wenn ich sehe, dass alle meine Freunde etwas haben, will ich das auch“, sagt Annika Turski, die sich als Beraterin mit Marketing in sozialen Netzwerken beschäftigt. Die Produkte mit Mops, Einhorn & Co werden so zu Statussymbolen, wie früher Markenklamotten, gute Uhren oder teure Autos. Anstatt zu zeigen "seht her, ich bin reich" wird hier die Nachricht gesendet: "Seht her, ich bin hip!"