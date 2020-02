All eure Favoriten sind dabei: die Blumenkrone, die Teddynase, die flatternden goldenen Schmetterlinge. Du kennst sie von Snapchat, doch jetzt hat sich die spanische Modemarke Desigual die Filtermotive zu eigen gemacht – und ließ Models bei der New York Fashion Week so über den Laufsteg gehen, als hätten sie sich gerade mit Snapchat bearbeitet.