Der April gehörte Apple. Überall sah man diese Uhr, die es in so vielen Variationen zu kaufen gab. Selbst Katy Perry hielt ihr ganz persönliches Exemplar in die Kamera, während es für ganz normale Menschen zunächst noch schwer war, an eine der Watches heranzukommen. Mittlerweile hat sich der Hype um das Accessoire beruhigt – und Apple verkauft weniger Uhren als erwartet. Es ging da also eher um Exklusivität als um das Teil selbst.