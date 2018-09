Der neuste Schminktrend glitzert und funkelt: Lippen sehen gerade überall aus wie Kristalle. Die Kreationen sind nichts für den nächsten Einkauf im Supermarkt. Aber auf jeder Party ist man damit ein Hingucker.

Auf Instagram zeigt die New-Yorker Make-up-Künstlerin Johannah Adams ihre spektakulären Kristall-Looks. Um die Lippen so zu schminken, paart sie zum Beispiel Pailletten mit Farbe, die aussieht wie geschmolzenes Gold. Ihre Inspiration findet sie in der Natur: ihre Entwürfe erinnern an lila Amethysten, an Schmuckstücke mit weißem Bergkristall oder an Mamor.