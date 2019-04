Streaming

Der Teaser zu "Star Wars: The Rise of Skywalker" zeigt das nervige Hollywood-Problem

Leere, weite Wüste, mittendrin Rey, ohne Ausrüstung, nur ein Lichtschwert an ihrem Gürtel. Aus der Ferne kreischt ein Tie-Fighter immer näher heran. Rey greift sich ihr Schwert und beginnt zu Laufen. So beginnt der erste Teaser zu "Star Wars: The Rise of Skywalker", der mitten ins "Game of Thrones"-Fieber platzt.

Im Dezember kommt der 9. und "letzte Teil" der Saga in die Kinos. "Every generation has a legend", jede Generation hat ihre Legende, heißt es zu den Bildern von Rey. Unsere Eltern hatten Luke Skywalker, zwischendrin ging es um Anakin Skywalker, jetzt sind wir dran.