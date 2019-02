bento

Dieses Ex-GNTM-Model zeigt seine Pickel auf Instagram – und wird dafür angefeindet

Pickel, Pille, Perfektion: Ein Gespräch mit GNTM-Kandidatin Hanna Bohnekamp

Scrollt man durch Hanna Bohnekamps Instagram-Feed sieht man eine junge Frau, oft in Wollpullis mit geflochtenen Zöpfen und bunten Haarbändern - und mit Pickeln. Was eigentlich alltäglich ist, sieht man auf Instagram selten. Noch seltener bei Menschen, die mit ihrem Aussehen Geld verdienen. Hanna ist 2010 durch die TV-Sendung "Germany's Next Topmodel" bekannt geworden. In letzter Zeit sorgt die 26-Jährige aber vor allem für Aufsehen, weil sie ihr ungeschminktes Gesicht auf Instagram zeigt.

Als Hanna Anfang des Jahres beschlossen hat, die Pille nicht mehr zu nehmen, verändert sich ihre Haut. Models würden häufig die Pille nehmen, sagt Hanna, damit ihre Haut immer perfekt ist. Das ist schließlich ihr Job – oder?

Hanna Bohnekamp sieht das anders. Wir haben mit ihr gesprochen – über Pickel, Perfektion und das eigene Körpergefühl.