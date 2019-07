Trip

Urlaub, wo andere gestorben sind – der Reiz von Dark Tourism

Wie viel davon vertragen Ruinen und Konzentrationslager überhaupt?

Wenn Sarah, 29, in den Urlaub fährt, will sie "nicht nur Strand machen", sagt sie. Sie will sich mit dem ganzen Balast der Geschichte eines Landes auseinandersetzen. Sie will aufsaugen, was an ihrem Reiseziel passierte. Egal was.



Urlaub an Kriegsschauplätzen und zwischen Gräbern, statt am Strand – was Sarah macht, gefällt immer mehr Reisenden. Und es hat einen Namen: Dark Tourism.

Eines von Sarahs jüngsten Zielen war besonders düster: der kleine Ort Brest an der weißrussischen Grenze. Im Zweiten Weltkrieg griffen hier die Nationalsozialisten die Rote Armee an, töteten Soldaten, richteten ein Massaker mit tausenden Toten an. Vor allem Jüdinnen und Juden.