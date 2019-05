Ansonsten gilt: Weiß trägt nur die Braut, auch cremefarbene Kleidung eher vermeiden. Schwarze Looks sind zwar in Ordnung, aber eigentlich ist eine Hochzeit keine Beerdigung. Männer können einen schwarzen Anzug tragen, aber nicht unbedingt mit dem klassischen weißen Hemd darunter. Hellblau ist besser. Dazu eine farbige Krawatte – et voilà.

Generell sind bunte Farben (außer knalliges Rot) und Pastelltöne immer eine gute Wahl. Frauen sollten übrigens nicht zu viel Haut zeigen, wenn sie der Braut nicht die Show stehlen wollen.

Hier sind 23 Ideen für nachhaltiges Outfits für Hochzeitsgäste: