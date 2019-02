Ich denke an die Frauen in typischen Chanel-Kostümen im Grand Palais in Paris, wie sie an einem überdimensionalen goldenen Löwen entlang laufen oder in einem Karussell posieren. Ich denke an die maritimen Outfits der Frauen, die im neuen Saal der Elbphilharmonie durch die Ränge stolzieren.

Und ich denke an seine Zeichnungen. An meine verunglückten Versuche, es ihm nachzuahmen. Und an Kleider, die Frauen stark wirken ließen. Zum Tod von Lagerfeld schrieb seine einstige Muse Claudia Schiffer: "Du hast aus einem schüchternen deutschen Mädchen ein Supermodel gemacht."