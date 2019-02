Einmal hatte ich die Ehre, Karl Lagerfeld bei seiner "Métiers d'Art"-Show in der Elbphilharmonie in Hamburg zu sehen. So wie er im Raum stand, wirkte er auf mich, als wäre er nicht von dieser Welt.

Ich bin mir sicher, dass seine Kreationen auch ohne sein Dasein nicht an Bedeutung verlieren, denn wir alle sind uns der Magie seines Tuns bewusst. Trotzdem stellt sein Tod den wohl größten Verlust für die gesamte Modebranche dar. Einen Designer mit solch einer Wichtigkeit wird es nicht wiedergeben – er hat es geschafft in einer so schnelllebigen Welt, immer zeitlos und aktuell zu sein."