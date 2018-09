Streaming

Die "Game of Thrones"-Ausstellung kommt nach Oberhausen

Zwei Fragen und Antworten zur Ausstellung für Serienfans

Bis zur finalen Staffel von "Game of Thrones" dauert es noch mindestens bis zum Frühjahr 2019. Wer die Wartezeit ein bisschen verkürzen will, kann sich jetzt trösten: Ab dem 27. November 2018 macht die Ausstellung "Game of Thrones: The Touring Exhibition" Halt in Oberhausen. Dort soll an der Promenade des Einkaufszentrum CentrO eine Ausstellungshalle aufgebaut werden. (gameofthronesexhibition.com)