View this post on Instagram

... angel in hell | … remember a great shooting day with the incredible shooting Team : passionate, sensitive photographer and film maker @frankschemmann | inspiring stylist @rolfbuck | and fancy hair creator and make up artist @max_plaeth - accompanied by the WDR-Lokalzeit Team .... | #portraitphotography #facesobsessed #endlessfaces #avangarde #extravagante #maxhair #artistichair #maxhairstling #maxmakeup #stylewithasmile @WDR #wdrlokalzeit #whitestyle #leder #harnisch #bestager #barbaralutz #model #düsseldorf #bestagermodel #silverager #silverhair #silverhairmodel #50plusmodel @elbmodels #elbmodels #fashionphotography #styleandglam