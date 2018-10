Eine dauergrinsende, dauerzufriedene, immerzu brabbelnde Person, die das eigene Leben penibel dokumentiert und dabei stets so aussieht, als würde es nicht anstrengend sein. Wir, also die Follower dieser Person, sollen denken: Zur Arbeit fahren, in der Supermarktschlange warten, dem Chef die Meinung geigen, Lieben, Fressen, Einschlafen – alles gar nicht so übel wie angenommen!

Nun sind wir aber aufgeklärte Leute. Wissen, dass Lieben, Fressen und Einschlafen natürlich anstrengend sind. Der pure Horror, um genau zu sein. Womit wir wieder bei Halloween wären.