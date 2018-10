In Frage kommt erstmal so ziemlich alles aus dem Gothic und Emo-Bereich. Wir denken da so in Richtung nachdenkliche Vögel und Totenschädel oder, auch ganz klassisch, schwarze Kreuze. Die Wirkung von Krabbeltieren auf der Haut, zum Beispiel diese besonders süßen Spinnen mit 3D-Effekt, ist auch nicht zu unterschätzen...

Falls du aber richtig aufdrehen willst, gibt es zu Halloween nichts Besseres als große Hackebeil-Narben im Gesicht, frische OP-Wunden auf der Brust, Rasiermesserspuren am Bauch und aus dem Ohr tropfendes Blut.



Dieser künstliche Wundschorf hat so gute Bewertungen, dass wir schon angestrengt überlegen, was man die anderen 364 Tage damit anstellen könnte. Hol dir die beliebtesten Narben und Vampirbisse, und falls du mehr brauchst, findest du auch hier so ziemlich jede hässliche Wunde, die du dir nur wünschen kannst!



Shirts