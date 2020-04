Gerechtigkeit

USA in der Coronakrise: Der unerschütterliche Glaube an den Erfolg

Akram Salam hat Pläne für sein Leben – und die will er von Corona nicht durchkreuzen lassen

Akram Salam spricht fünf Sprachen, sein Lachen ist laut und herzlich, zweimal in der Woche lernt er Salsa und Flamenco tanzen – und in Zeiten wie dieser wirkt er wie ein bedingungsloser Optimist.

Denn Akram, 26, hat nicht vor, seine Zukunftspläne von der Coronakrise durcheinander wirbeln zu lassen. Das könnte er sich auch kaum leisten. Akram glaubt an seinen Erfolg, er will sich und seine Familie finanzieren, will aufsteigen – wie so viele Amerikaner. Und wie so viele glaubt auch er daran, dass er es schaffen wird, wenn er nur hart genug dafür arbeitet. Warum sollte er auch nicht? Akram ist schließlich auf einem guten Weg.

Die USA sind eine hoch individualisierte Gesellschaft. Das heißt auch: Erfolge und Misserfolge gehen immer auf das Konto des Einzelnen. Umstände wie Glück oder Pech sind kein Teil des kollektiven Narrativs.

Und bisher hatte Akram viel Erfolg: Seine Kindheit und Jugend verbrachte er zum Teil in einem sehr armen Viertel in Philadelphia, zum Teil im Libanon. Heute ist er Doktorand an der Emory Universität in Georgia, promoviert in Pharmazie. Sein Gehalt ernährt schon heute seine Familie, das sind neben ihm selbst seine Mutter und seine Schwester. Wenn er den Doktortitel hat, möchte er weiter forschen – oder als Unternehmensberater arbeiten.

Corona ist für ärmere Familien besonders gefährlich

Es ist allein Akrams Gehalt, dass es ihm, seiner Mutter und seiner Schwester vor Kurzem ermöglicht hat, von einer winzigen Ein-Zimmer-Wohnung in ein kleines Reihenhaus zu ziehen. Ein Reihenhaus mit zwei Zimmern. In Clarkston, bei Atlanta, Georgia. Ein eigenes Schlafzimmer hat er darin nicht, doch es sei eine große Wohnung, sagt er.