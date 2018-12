2019 willst du... deinem Körper etwas Gutes tun

Ist das meiste das bei Beauty-Produkten geschrieben wird gequirlter PR-Mist? Aber selbstverständlich. Gibt es eine Creme die gegen Cellulite oder beim Abnehmen hilft? Aber auf gar keinen Fall. Aber: Mit ein paar wenigen Routinen kann man seinem Körper ganz einfach und für wenig Geld täglich etwas Gutes tun. Lass dich einfach von den Ergebnissen überzeugen:

Deine Zähne sind so was wie deine persönliche Visitenkarte, außerdem muss man mit der Garnitur, die man hat, im besten Fall bis zum Lebensende auskommen. Sie haben es also definitiv verdient, so gut wie möglich gepflegt zu werden! Das Zahnputzgerät, das wirklich am meisten empfohlen wird, ist die Sonicare von Philips, die man nach dem Putzen ganz einfach in ein "Ladeglas" stellen kann. Also, wenn das mal nicht die Zukunft ist!