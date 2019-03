Die schlechte Nachricht: Ein nachhaltig hergestelltes weißes T-Shirt kostet etwa viermal so viel wie sein Fast-Fashion-Zwilling. Die gute Nachricht: Ein nachhaltig hergestelltes weißes T-Shirt zu tragen, das von fair bezahlten Menschen aus Baumwolle gemacht wurde, die unter kontrolliert biologischem Anbau ohne umweltschädliche Pflanzenschutzmittel gewachsen ist, fühlt sich auch mindestens viermal so gut an.