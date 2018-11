Niklas, 19

Ich will Frauenmodel werden. Ich war im vergangenen Jahr schon beim Casting, jetzt will ich es noch mal versuchen. Mein Ziel ist es, Supermodel zu werden – vielleicht nicht für Victoria's Secret, das funktioniert ja nicht. Aber ich glaube, dass ich bei Germany's Next Topmodel sehr gute Chancen habe, weil bisher noch nie ein Junge gewonnen hat.



Bei der Anmeldung kann man wählen zwischen weiblich, männlich und transgender. Ich habe männlich angegeben. Ich hab das große Glück, dass ich in der Genlotterie gewonnen habe – ich sehe von Natur aus so feminin aus. Früher wollte ich eigentlich immer Designer werden, aber dann bin ich so hübsch geworden, dass ich direkt gedacht habe: Du kannst ja Model werden.

Mein Umfeld kennt mich so wie ich bin. In meiner Heimat sind alle an mein Auftreten gewöhnt. Wem es nicht passt, der soll versuchen, sich gegen mich aufzulehnen - schafft er eh nicht.