Fazit:

Das beste Angebot, um Kleidung selbst zu verkaufen und dabei die Kontrolle zu behalten. Aber zeitintensiv. Tipp: Schreibe in dein Profil, was du erwartest. Fotografiere auch Etiketten, um entsprechende Nachfragen gleich zu umgehen.

4 Flohmarkt

Was daran gut ist?

Deal or no deal: Auf dem Flohmarkt geht es oft ganz schnell, (hoffentlich) niemand will dein Profilbild oder deine Handynummer, es gibt keine Versandkosten – und am Ende riechen deine Hände nach Kleingeld, herrlich.

Was nervt?



Die gefragten Flohmärkte sind oft frühzeitig ausgebucht und beginnen am frühen morgen – du musst also fleißig sein. Käuferinnen und Käufer durchwühlen deinen Verkaufstisch. Du musst es erstmal schaffen, aus der Masse an Tapeziertischen hervorzustechen (Profitipp: Kekse). Du musst feilschen.

Fazit:

Ziemliche Charaktersache. Manche genießen das Verkaufen, andere verticken alles zum Festpreis oder mit Mengenrabatt. Nicht für jeden etwas, aber bewährt. Tipp: Nimm eine Kleiderstange mit. Sorgt für Ordnung und sieht gut aus. Auch Marie Kondo würde es lieben!