Die Fast Fashion Industrie hat unser Konsumverhalten stark geprägt: Wir kaufen zu viel, zu oft, zu billig und zu unüberlegt. Der Kleiderschrank ist voll, aber wir kaufen immer mehr.

Wie wäre es deswegen dieses Jahr mal mit einem etwas anderen Vorsatz? Warum nicht mal was gegen Billigpreise, schlechte Produktionsbedingungen und die allgemeine Wegwerf-Mentalität tun? Den eigenen Modekonsum runterfahren, besser auswählen, auf Qualität und Herkunft achten.

Klar, der erste Januar ist ein Tag wie jeder andere, aber aus psychologischer Sicht ist der Jahreswechsel wirklich ein günstiger Zeitpunkt, alte Gewohnheiten zu durchbrechen. Wer also schon länger aus dem Fast Fashion Kreislauf ausbrechen will, überlegt sich am besten noch schnell ein paar konkrete Richtlinien für den eigenen Modekonsum im neuen Jahr.

Hier ein paar Vorschläge: