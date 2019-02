Gerechtigkeit

AfD und "die Vielen": Wie junge Künstler sich gegen Rechts engagieren

Unbekannte schmierten rassistische Botschaften an die Wände der Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg. Identitäre störten Veranstaltungen im Berliner Gorki Theater. Und die AfD plädiert immer wieder in den Parlamenten des Landes für Kürzungen der finanziellen Mittel für Institutionen, die sich kritisch mit der Partei auseinandersetzen.



Die Kulturschaffenden haben genug davon: Mit der Initiative "die Vielen" wollen sie sich gegen Rechts stellen.

"In diesem Land wurde schon einmal Kunst als entartet diffamiert und Kultur flächendeckend zu Propagandazwecken missbraucht. Millionen Menschen wurden ermordet oder gingen ins Exil, unter ihnen auch viele Künstler*innen", schreiben sie in ihrer "Erklärung der Vielen". Darin solidarisieren sich die Unterstützer mit Menschen in der Kunst- und Kulturlandschaft und deren Institutionen, die von rechten Positionen angegriffen und infrage gestellt werdern.

"Wir wehren die illegitimen Versuche der Rechtsnationalen ab, Kulturveranstaltungen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren“, heißt es darin. Mehr als 500 Einrichtungen sind deutschlandweit dabei.