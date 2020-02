Bei Moto Guo dient nun also Akne als neue Provokation. Der Titel der Show: "Picnic In The Society". Ein Picknick in der Gesellschaft also sollte es werden, ein Ausflug ins Reich der Menschen. Schaut, aus was sie gemacht sind, wirklich gemacht sind, diese Säugetiere aus der Ordnung der Primaten, das scheint Moto Guo appellieren zu wollen: Sie sind aus Fleisch und aus Blut, aus Bakterien. Und, vor allem, sie sind nicht glatt, sauber und gleich, sie haben Entzündungen.