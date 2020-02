Dass der Herbst uns einiges abverlangt, okay. Wir müssen den Badeanzug jetzt zu Hause lassen, Grillen im Stadtpark ist nicht mehr – und bequem-luftige Birkenstocks müssen Stiefeletten weichen.



So war es zumindest in den vergangenen Jahren. Der Herbst 2016 allerdings wird als Jahreszeit in die Geschichte eingehen, in der Menschen ihre Naturlatschen einfach nicht ablegen wollten.