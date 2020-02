Wenn in vielen Schwimmbädern das Tragen von unüblicher Badekleidung untersagt ist, also alles, was nicht nach Badeanzug, Bikini oder Badehose aussieht, wirkt das erst einmal nicht so.



Jetzt kommt, im Falle der lose sitzenden Bademode, natürlich ganz schnell die Hygiene als Argument ins Spiel. "Die tragen doch bestimmt Baumwoll-Slips unter dem Burkini", glauben die einen, "Wie kann man denn damit duschen?" fragen die anderen.

Ich persönlich finde das ein bisschen absurd, denn ich fürchte, Urin, Schuppen und Krankheiten sind größere Probleme. Und ihr macht euch Sorgen wegen einem vermeintlichen Baumwollslip?