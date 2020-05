Igor setzt dagegen eher auf dekorative Pflanzen: "Für meinen Schattenbalkon eignen sich unter anderem Hortensien, Wolfsmilch, Heuchera, Funkien, Taubnesseln und Schaumblüten." Damit Igor lange etwas von seinen Blumen hat, schneidet er sie regelmäßig zurück und putzt sie aus. „Das mache ich immer mit diesem sehr praktischen, kleinen 🛒Gartenmesser. Es ist super scharf und hat eine gebogene Klinge, die beispielsweise praktisch für den Rückschnitt meiner Hortensie ist."

"Auf einem sonnigen Balkon gehen fast alle Pflanzen. Alles was blüht, wie Rosen und Lavendel, und alles, was Früchte trägt. Aber auch die meisten Gräser. Und mediterrane Pflanzen, zum Beispiel Olivenbäume, Zitrusfrüchte, Oleander. All das gedeiht prächtig auf einem sonnigen Balkon – vorausgesetzt, man denkt ans regelmäßige Gießen." Untergebracht werden Igors Pflanzen in 🛒leichten Blumenkästen, die er – platzsparend – an das Balkongeländer hängt, oder in farbenfrohen Blumentöpfen wie diesem hier.