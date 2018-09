Ja, du siehst richtig. Diese Jacke besteht nicht nur aus einer, sondern aus gleich sieben Jacken. Übereinander. Eine Jacken-Jacke. Oder, streng genommen: eine Jacken-Jacken-Jacken-Jacken-Jacken-Jacken-Jacke.

Ganz oben sehen wir einen dunkelblauen Parka, weiter unten lugt etwas Trenchcoat-artiges hervor, auch eine Sweatjacke und irgendetwas aus Flanell sind am Start. Die Jacke vereint also alles, was das Genre Jacke in den letzten Jahren so groß gemacht hat. Sie ist die Mutter (und Tochter) aller Jacken.