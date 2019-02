Handtücher nehmen in Badezimmerkästen immer überdurchschnittlich viel Platz in Anspruch, das muss nicht sein. Diesen Handtuchhalter aus Edelstahl und Glas kannst du einfach an der Duschkabine einhängen - unten sind noch sechs Haken zum Aufhängen dabei.

Falls Montage an der Wand okay ist, kannst du für Handtücher auch diese "unsichtbaren" Wandregale nehmen. Oder einfach einen Etagenkorb wie diesen hier aufhängen und so an Extra-Stauraum rankommen.