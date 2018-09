Das Oktoberfest auf der Theresienwiese in München ist lengendär und lässt sich eigentlich nur in Schlagworten zusammenfassen: Festzeltschlangen, Schlager, Blasmusik, A- bis C-Promis, Bier in Literkrügen, Brezn, knutschende Paare, knutschende Freunde, knutschende Promis und noch mehr Bier. Die Frage ist also nicht, ob man hingeht - sondern nur, was man anzieht. Je nach dem, wie du so drauf bist - also, ob du dich gerne voll reinstürzt oder ob du nie NIE NIEMALS in Lederhose rumlaufen würdest, haben wir verschiedene Vorschläge zusammengestellt.