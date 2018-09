Ein Blick in Zeinas Sporttasche verrät, woher sie ihre Zuversicht nimmt. Zwei Mini-Boxhandschuhe mit der Flagge des Libanon liegen darin – dem Land, in dem ihre Eltern geboren wurden und in dem noch die Hälfte ihrer Familie lebt. Das sind ihre Glücksbringer.

Als Zeina bei einer Freundin Videos von boxenden Frauen sah, wollte sie es unbedingt selbst ausprobieren. Ihre Eltern waren schockiert. Frauen schlagen sich nicht, sagten sie, bis zu dem Moment als sie Zeina selbst boxen sahen. "Aber als sie dann mit in der Halle gekommen sind und mein Lächeln sahen, konnten sie nichts mehr dagegen sagen", sagt Zeina. Erst später habe ihre Mutter ihr erzählt, dass Zeinas Vater selbst einmal geboxt hatte.

Was sie erreicht hat, wollen andere auch schaffen, vor allem muslimische Frauen.

Viele fragten Zeina, wie sie es geschafft hat, ihren Vater von ihrer Leidenschaft zu überzeugen. "Ich bin ein Vorbild für andere. Das macht mich so stolz", sagt sie. Ihren Eltern hatte sie immer und immer wieder Box-Präsentationen vorgeführt, erzählt wie fit und gesund der Sport einen mache. Ihr Tipp an andere klingt simpel, aber ist nicht für jede Frau selbstverständlich.

"Ich lebe nach dem Motto, dass ich einfach mache, worauf ich Lust habe. Warum sollten das nur Frauen ohne Kopftuch dürfen?"

Für viele gilt das Kopftuch als ein Zeichen für Unterdrückung, für Zeina bedeutet es Schutz und Geborgenheit. "Gott beschützt mich – immer", sagt Zeina. Es zeigt ihre Verbindung zu Gott. Genauso wie die Gebete. Vor jedem Kampf sitzt sie in der Kabine, schenkt einige Sekunden nur ihr und Gott. Dann flüstert sie still die erste Sure des Korans: "Leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen Du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die (Deinen) Zorn erregt haben, und nicht der Irregehenden."

Gott predigt ihr Respekt und Disziplin – eben genau das, worauf es auch beim Boxen ankäme. "Respekt und Disziplin", "Respekt und Disziplin" – immer wieder wiederholt Zeina im Laufe des Gesprächs die Worte – es klingt militärisch.

Für Zeina bedeutet Disziplin täglich einen streng getakteten Terminkalender abzuarbeiten. Wenn sie über ihren Terminkalender am Handy scrollt, erscheint ein Flickenteppich aus bunten Farben. "Ich kann ohne Stress nicht leben" – nicht ohne Boxen, nicht ohne Basketball, nicht ohne Schwimmen und Schauspielerei am renommierten Maxim-Gorki-Theater, nicht ohne ihr Studium, nicht ohne ihr Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes, nicht ohne ihre Freunde, ihre Eltern und Geschwister.

Ist irgendwo in diesem Kalender auch Platz für Stille? Nicht wirklich. In ihrem ruhigsten Moment spielt Zeina Klavier.