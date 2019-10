Und wer sich mit der jahrhundertelangen Tradition beschäftigt, kann Yoga, wie wir es kennen, durchaus kritisch hinterfragen.

Das, was wir in Fitnessstudios in Berlin oder Bergisch Gladbach praktizieren, entspricht nur einem Bruchteil der Idee des Yoga. In einer der bekanntesten Schriften des Yoga – Hatha Yoga Pradipika – steht, dass das sportliche Yoga nur als Vorbereitung für das stille Sitzen dient, die Meditation. Denn Yoga ist ein Lebensstil: Dazu gehören Achtsamkeit, Atmung, Ernährung und vieles mehr.

Das Yoga, das wir heute praktizieren, ist ein Produkt der Kolonialzeit.

Yoga entstand in Indien. Erste Überlieferungen erzählen überwiegend von Meditation und Atemübungen. Später kamen die körperlichen Übungen, Asanas, hinzu. Während der Fremdherrschaft persischer und zentralasiatischer Besetzer und der englischen Kolonialzeit geriet Yoga in Vergessenheit. Erst im 19. Jahrhundert wurde die yogische Praxis wieder populär: Die Briten eigneten sich die Asanas als Fitness-Übungen an. So entwickelte sich ein sehr physisch betontes Verständnis des Yoga, das im 20. Jahrhundert nach Europa kam.