Wer den ganzen Text einmal gelesen hat, merkt schnell, dass es ziemlicher Unsinn ist, Kretzschmar wie ein angetrunkenes AfD-Neumitglied in die Schranken zu weisen.

Liest man das Interview in Ruhe durch, könnte die Schlussfolgerung genau so gut lauten, dass Kretzschmar sich in der Debatte mehr linke Positionen wünscht, die über allgemein akzeptierte Nettigkeiten hinausgehen.

Schließlich erzählt er auch, wie er im Berlin der Neunzigerjahre spontan an linken Demos teilnahm, wie seine politische Einstellung von der Hausbesetzerszene geprägt wurde und wie er dort unerkannt auf ausufernde Partys ging. Letzteres sei heute schwierig, so Kretzschmar. Er stellt fest: Solche Ausflüge seien für Sportler heute unmöglich, weil sie sofort in den sozialen Medien publik würde.