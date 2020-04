... schon in der Schule Sport dein Lieblingsfach war. War es bei mir absolut nicht, ich mache es trotzdem. Oder dir einfach Bewegung und deine Gesundheit am Herzen liegen.

Wie lange kann ich mich damit beschäftigen?

Das liegt an dir. Zwei Workouts am Tag, wie bei meiner Freundin in Quarantäne, sind schon ziemlich viel. Ich mache alle zwei bis drei Tage ein 45- bis 60-Minuten-Workout.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Erwachsenen zwischen 18 und 64 Jahren pro Woche mindestens 150 Minuten Sport mit moderater Intensität oder 75 Minuten mit hoher Intensität, um gesund zu bleiben. Um die Gesundheit zu verbessern, sollte man jeweils doppelt so viel Sport machen. (WHO, Seite 8)