Um Übungen zu intensivieren, können auch 🛒Minibänder in verschiedenen Stärken sinnvoll sein. Hanteln oder schwere Gewichte sind laut Stefan für Sportanfängerinnen und -anfänger überflüssig. "Das eigene Gewicht reicht erst einmal total aus, um Sport zu treiben. Und falls man doch zusätzliches Gewicht möchte, kann man auch ganz einfach Wasserflaschen oder Konserven nehmen", sagt er.

Um die Regeneration des Körpers nach dem Training zu optimieren, bieten sich 🛒Faszienrollen an. "Sie kann den Körper bei der Regeneration unterstützen. Aber nur wenn man weiß, wie man damit auch richtig umgeht und wie intensiv man die Rollen einsetzen kann", sagt Stefan. Einfacher in der Handhabung sind dagegen Faszien- oder Triggerbälle, die Stefan jeder und jedem empfehlen würde: "Mit 🛒Triggerbällen (hier gibt es noch 🛒einen aus Kork), das können auch alte Golfbälle oder Tennisbälle sein, können leichtere Verspannungen selbst angegangen werden, indem man mit dem Triggerball die schmerzhafte Stelle am Fuß oder Rücken bearbeitet. Aber auch hier gilt bei der Intensität: weniger ist mehr", erklärt er.

Individuelles Training für individuelle Ziele

"Welches Training das richtige für dich ist, ist natürlich nur individuell zu entscheiden. Wenn du ein individuelles Problem hast oder ein individuelles Ziel anstrebst, ist es natürlich viel sinnvoller, darauf passend zugeschnitten zu trainieren. Mit allgemeinen Trainings kommt man da oft nicht hin oder es dauert viel länger", sagt Stefan.

Wer grundsätzlich an seiner Fitness arbeiten möchte und dafür weniger Zeit zur Verfügung hat, dem rät Stefan zu gezieltem Kraft- statt Ausdauertraining. "Gezieltes Krafttraining hat auch immer eine positive Auswirkung auf die Ausdauerleistung – andersrum ist das nicht der Fall. Wer aber etwas mehr Zeit investieren möchte, sollte auf jeden Fall auch eine Ausdauerkomponente einbauen. Dabei stellt sich aber auch wieder die Frage: Was will ich erreichen? High-Intensity-Interval-Training, sogenanntes HIIT sind gut, um die Ausdauer zu trainieren. Dadurch lernt man aber nicht, einen Marathon zu laufen", sagt Stefan.