Unbekannte hängen Geflüchteten-Puppe an Kran auf

Zwei Fragen zu dem Vorfall in Berlin.

Was ist passiert?

Unbekannte haben in Berlin-Neukölln eine als Geflüchteter verkleidete Puppe an einen Baukran gehängt, dort baumelte sie mit einem Galgenstrick um den Hals. Die Feuerwehr holte die Puppe am Sonntag herunter. Zuvor hatten Zeugen am Sonntagmorgen die Polizei alarmiert, es war nicht sofort auszumachen, ob es sich um eine Person oder eine Puppe handelte. (BZ)