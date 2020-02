Mit drei Jahren saß ich das erste Mal auf einem Pferd, mit 16 Jahren verbrachte ich bis zu sieben Tage die Woche im Stall. Jetzt würde ich den besten Reitern der Welt ganz nah sein – beinahe zu schön, um wahr zu sein.

Ich hatte große Erwartungen an Olympia. Nicht alle wurden erfüllt.

Zunächst war mir egal, dass ich – genau wie die anderen rund 70.000 Volunteers – Anreise und Unterkunft selbst organisieren und bezahlen musste, obwohl ich bei meiner Arbeit im Reitsportzentrum nicht einmal was verdienen würde. Und ich verdrängte, dass ich mich allein in eine ziemlich gefährliche Stadt begeben würde. Das realisierte ich erst am Tag der Abreise.

Klar, wusste ich, dass ich mich von Favelas fernhalten sollte – doch das ist in einer Stadt wie Rio de Janeiro gar nicht so leicht: Die Elendsviertel sind allgegenwärtig. Gerade bei der Wohnungssuche hätte ich mir deswegen mehr Hilfe von den Organisatoren gewünscht. Vor allem, weil die Reitwettbewerbe in so gefährlichen Gegenden wie den Vororten rund um Deodoro stattfinden. So recherchierte ich – ohne Ortskenntnis – in Facebookgruppen und bei Airbnb.

