Nach Angaben der Zeitung war der Auslöser eine ganz normale Szene eines bis dahin normalen Fußballspiels: Ein Zweikampf an der Außenlinie, an der Mamadou beteiligt war – dann sei es zu der Beleidigung vonseiten eines Zuschauers gekommen. Der Spieler ging anschließend mit Tränen in den Augen vom Platz, seine Teamkollegen folgten ihm. Auf dem Weg zur Umkleidekabine habe es noch Wortgefechte zwischen Lauchringer Spielern und dem Publikum gegeben.

Das Team habe anschließend sofort das Sportgelände verlassen und sei nach Hause gefahren. Vereinsvorsitzender Tobias Kummer betonte vor der Abreise noch gegenüber dem "Südkurier": "Wir stehen hinter unserem Spieler." Auf der Seite des FC Weizen sagte der Vorsitzende Jannik Boma, dass so etwas "natürlich" nicht gehe. Man werde die Sache im Verein klären.