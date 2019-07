Wie bist du zum E-Sport gekommen?

Erst habe ich mit meinem jüngeren Bruder gespielt, dann mit Freunden vom Dorf und später beim Wettstreit im Internet. Das lief dann so gut, der Rest kam von selbst. Ich habe Turniere gewonnen, gleichgesinnte Trainingspartner getroffen, Kontakte geknüpft. Alles wird größer, besser, mehr.

Warum spielst du ausgerechnet Fifa?

Ich habe immer schon eine Leidenschaft für Fußball gehabt, Fifa war dann auch eines der ersten Computerspiele daheim.

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich in ziemlich allen anderen Spielen schlicht nicht gut bin. Den Fußball-Manager mal ausgenommen.

Mit welcher Mannschaft spielst du am liebsten?

Da man sich in den meisten Fifa-Wettbewerben seine Mannschaft selbst frei zusammenstellen muss, ist meine virtuelle Mannschaft nicht deckungsgleich mit real existierenden Teams. Was ich aber sagen kann: Meine Mannschaft läuft immer in den Trikots meines Vereins auf, dem SV Wehen Wiesbaden. Das führt dann eben dazu, dass sich Akteure wie Andres Iniesta oder Lionel Messi jedenfalls virtuell im Trikot des SVWW sehr wohl fühlen.