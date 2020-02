In Tübingen unterrichtete mich Pinar, Mutter zweier Kleinkinder. Bei ihr lernte ich, Choreografien zu Songausschnitten zu tanzen. Manchmal nahm ich Stunden bei Anke, die vor allem damit beschäftigt war, die Schwerkraft zu besiegen – zum Beispiel indem sie sich horizontal von der Stange wegstemmte.



Davon war (und bin) ich weit entfernt. Trotzdem merkte ich bald, wie enorm meine Muskelkraft wuchs – und damit mein Körpergefühl und Selbstbewusstsein.

Auch Männer haben Spaß an Pole

Beim Backpacking durch Argentinien probierte ich Pole Dance – je nach Schwerpunkt auch Pole Fitness oder Pole Sport genannt – in einer anderen Kultur aus. Und war überrascht, als ich vor meinem Lehrer stand: ein bärtiger Hipster, etwa dreißig Jahre alt. Er peitschte mich durch 40 Minuten Muskelaufbau, bevor ich eine neue Figur – die "Viva" – lernen durfte – und er sich für das Erinnerungsfoto mit an die Stange schwang.

Dass auch Männer Spaß an Pole Sport haben (nein, nicht als Zuschauer), hatte ich bereits zuvor in Berlin erfahren: In meiner Gruppe trainierte ein Mann mit; er war eher Marke Waschbär als Waschbrett und schämte sich am Anfang, sein Shirt auszuziehen.

Wir Frauen ermutigten ihn liebevoll; wer schon mal an der Stange war, weiß: Stoff rutscht auf Metall, Haut hält. Ohne Hemd gelang auch ihm bald ein "Invert" (Aufschwung an der Stange), und seine angespannte Miene wurde zu einem zufriedenen Lächeln. Schief angeguckt wurde er als einziger Mann in der Gruppe nicht. Warum auch?