Matthäus stimmt seine Aussagen immer bemüht auf das ab, was er als mehrheitsfähig in seiner Zielgruppe ausgemacht hat. In diesem Fall: Wenn die deutschen Fans einen in heimischer Kulisse anfeuern, hat man zu funktionieren.

Das ist schon sehr stumpfer Populismus.

Damit sind wir schon beim großen Ganzen: Populismus, verkürzte Darstellungen, Ahnungslosigkeit. Matthäus – und auch Calmund und Metzelder – haben am Samstag mal wieder vorgeführt, warum Themen wie Überforderung, Depression, Homosexualität im Profifußball noch immer große Tabus sind.

Sobald einer den Kopf aus dem üblichen Phrasensumpf herausstreckt, wird draufgehauen. Auch wenn es ein Weltmeister ist.