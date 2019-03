Queer

Diskriminierung durch Behörden: So schwer ist es für homosexuelle Paare, eine Familie zu gründen

Irgendwann, als sie das gefühlt tausendste Formular ausgefüllt hatten und das Jugendamt ihre Wohnung mehrfach inspiziert hatte, wurde Luisa und Stephanie etwas klar: "So fühlt sich also strukturelle Diskriminierung an."

Denn der Grund für all die Aufregung war: ihre Tochter Charlotte. Und die Tatsache, dass auch Stephanie offiziell ihre Mutter sein wollte.

Luisa und Stephanie sind seit 2007 ein Paar, fünf Jahre später entscheiden sie sich für eine eingetragene Lebenspartnerschaft. "Wir wussten von Anfang an, dass die jeweils andere 'die Eine' ist, dass wir unser Leben gemeinsam verbringen wollen – und dass auch mindestens ein Kind zu unseren Zukunftsplänen gehörte", erzählt Luisa bento. 2017 klappt es: Luisa bringt mit Spendersamen aus einer Kinderwunschklinik Charlotte zur Welt. Eine glückliche Kleinfamilie. Wäre da nicht diese eine Sache: Dass Luisa und Stephanie nicht Luisa und Stephan sind. Und das macht ihr Leben verdammt kompliziert.

Für Stephanie beginnt ein zermürbender Kampf mit den Behörden um die Adoption ihres eigenen Kindes.

"Stiefkindadoption" nennt man das.

Und eigentlich zeigt schon dieses Wort, worum sich das Gesetz in diesem Fall dreht: Wenn ein Elternteil ein Kind in eine neue Ehe "mitbringt" und der neue Partner das Kind adoptieren möchte, sodass beide Eheleute gleichberechtigt für das Kind sorgen dürfen und entsprechende Rechte haben.

Eine Stiefkindadoption ist anstrengend. Egal ob Frau und Mann, Frau und Frau oder Mann und Mann. Die Adoption wird beim Familiengericht beantragt, und das Gericht bittet dann das Jugendamt um ein Gutachten, das die Eignung des Adoptivelternteils überprüft. Der Prozess dauert mehrere Monate und kann viel Geld kosten.

Das Ungerechte: Bei heterosexuellen Paaren tritt dieser Prozess erst dann auf, wenn ein Elternteil das Kind in eine neue Beziehung mitbringt.

Aus allem anderen hält sich der Staat aber heraus. "Wenn in einer Ehe von heterosexuellen Partnern die Frau ein Kind zur Welt bringt, ist ihr Ehemann automatisch der Vater und Sorgeberechtigte des Kindes, auch wenn er nicht der biologische Vater ist (§ 1592 BGB)", erklärt uns Astrid Weinreich, Fachanwältin für Familienrecht.

Bei homosexuellen Paaren ist eine Stiefkindadoption aber immer notwendig.

Also auch, wenn Stephanie und Luisa seit Jahren verheiratet sind und ein Kind mit Hilfe einer Samenspende zur Welt bringen. Auch, wenn kein Vater in der Geburtsurkunde steht, also sonst niemand "Anspruch" auf das Kind erhebt. Stephanie muss in jedem Fall, wenn Luisa das Kind zur Welt gebracht hat, den kompletten Prozess der Stiefkindadoption durchmachen, um überhaupt irgendwelche Rechte an ihrem Kind zu haben.

Ob das Paar verheiratet ist oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt, macht dabei keinen Unterschied. Denn homosexuelle Eltern sind in der aktuellen Gesetzeslage bisher einfach nicht vorgesehen. Unsere Gesellschaft und moderne Fortpflanzungsmedizin, die künstliche Befruchtungen ermöglicht, entwickeln sich derzeit schneller als unsere Gesetze. (Süddeutsche Zeitung)

Fachanwältin Astrid Weinreich hat bento erklärt, wie eine Stiefkindadoption im Normalfall abläuft:

Zuerst muss ein notariell beurkundeter Antrag beim Familiengericht eingereicht werden. Dazu braucht das Gericht eine Reihe an Urkunden:

Adoptionsantrag in Ausfertigung

Erforderliche Einwilligung in Ausfertigung

Geburtsurkunden des Adoptivelternteils und des Kindes

Heiratsurkunde oder Lebenspartnerschaftsurkunde

Ärztliches Gesundheitszeugnis bezüglich des Adoptivelternteils und des Kindes

Nachweise der Staatsangehörigkeit des Adoptivelternteils und des Kindes

Polizeiliches Führungszeugnis des Adoptivelternteils

Das Familiengericht muss dann ermitteln, ob die Adoptionsvoraussetzungen grundsätzlich vorliegen und ob der Adoptivelternteil geeignet ist (§ 26 FamFG).

Um zu ermitteln, ob die Partnerin oder der Partner als Adoptivelternteil geeignet ist, beauftragt das Familiengericht dann das Jugendamt, eine gutachterliche Stellungnahme anzufertigen (§ 189 FamFG).

Für das Gutachten des Jugendamtes müssen von den Eltern zahlreiche Fragebögen ausgefüllt und Schreiben angefertigt werden. Unter anderem möchte das Jugendamt einen ausführlichen "Lebensbericht" von beiden Elternteilen. Dieser soll insbesondere enthalten: Kindheit, Erziehung, Verhältnis zu Eltern und Geschwistern, Schul- und Berufsausbildung, Berufstätigkeit, Partnerschaft und Freizeitgestaltung.