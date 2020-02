bento: Es gibt immer wieder queere Sportlerinnen und Sportler, die sich für LGBTQ-Rechte stark machen oder Missstände in homophoben Ländern aufzeigen. Wie gehst du mit deiner Rolle als queerer Sportler in einem Nationalteam um?

Timo: Bei Kämpfen im Ausland spielt meine Sexualität für mich keine Rolle, sondern es geht um den Sport. Ich passe mich da den Regeln des Landes an. Ich würde in Russland keinen Typen auf der Straße anmachen oder in Abu Dhabi meine Sexualität an die große Glocke hängen. Aber ich sehe es nicht als meine Aufgabe an, international eine bestimmte Message zu verbreiten. Ich trage den Bundesadler auf meinem Anzug und repräsentiere damit Deutschland sportlich. Mein Ziel ist es, die Wettkämpfe zu gewinnen, meine Gegner merken dann ja von selbst, dass ich "ganz normal" bin.