Plötzlich ist es kalt. Wir wollen nicht mehr ohne Mütze und Handschuhe vor die Tür. Trotzdem soll unser Sportprogramm nicht leiden. Schließlich waren wir gerade so gut im Lauftraining, außerdem rollt jetzt die Adventszeit an, mit Glühwein, Lebkuchen und all den anderen Leckereien.