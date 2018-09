Jene Bilder, an denen das IOC Milliarden Euro verdient, sollen nun jedoch auch den Athleten zugutekommen. Gibt es keine Einigung, drohen die Sportler sogar mit einem Streik. (n-tv)

Was fordern die Athleten genau?

25 Prozent aller IOC-Einnahmen sollen in einem olympischen Zyklus (alle vier Jahre) direkt an die Sportler, zehn Prozent ohne Umwege an die Welt-Anti-Doping-Agentur "WADA" fließen. Das ergibt auf Grundlage der aktuellen IOC-Einnahmen aus Übertragungs- und Vermarktungsrechten in Höhe von etwa fünf Milliarden Euro für diesen Olympiazyklus 1,75 Milliarden Euro. Etliche internationale Sportler wollten die deutsche Delegation bei ihrem Treffen unterstützen, dies lehnte Bach jedoch ab.