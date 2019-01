In deiner neuen Position bist du erst einmal nicht durch deine Trainerleistung aufgefallen – sondern durch ein derbes Zitat. Auf eine Frage aus deinem Umfeld hast du geantwortet, du würdest die Mannschaft nach Schwanzlänge aufstellen.

Es ist doch so: Hätte ich ganz harmlos geantwortet, dass ich an der Kabine klopfe und erst dann reingehe, hätten sie nur weiter Scherze gemacht. So waren die Männer perplex und ich habe ihnen gezeigt, dass ich mir solche Fragen nicht gefallen lasse. Man kann leide nur mit solchen Sprüchen erreichen, dass sie aufhören.

Ist es nicht schade, dass es nur so geht, auf derbe Art und Weise?

Ich würde mir wünschen, man müsste das nicht tun. Mir fällt gerade nichts anders ein.

Würdest du dich als Feministin bezeichnen?

Nein, ich will auch nicht wie eine Alice Schwarzer rüberkommen. Ich kann auch mit meinen Jungs über dumme Sprüche lachen und nehme nicht alles bitterernst. Ich will nicht ständig über das Geschlechterverhältnis nachdenken, sondern einfach meinen Job machen.

Wie hat die Mannschaft auf deine plötzliche Berühmtheit reagiert?

Nach dem Hype um diesen einen Spruch bin ich in die Kabine und habe gesagt, dass mir egal ist, was sie in der Hose haben. Nur die Leistung auf dem Platz interessiert mich. Und auch mich sollen sie nach meiner Leistung bewerten.

Und ich habe gesagt, dass ich mir von ihnen wünsche, dass sie die Eier haben, auf dumme Fragen so zu antworten: 'Ja, das ist eine Frau und die Frau ist richtig gut.'

Ich war aber selbst überrascht von all dem Rummel. In Zukunft soll es mehr um die Mannschaft gehen als um meine Position. Auch wenn ich all die Medienanfragen verstehen kann: Das Team steht im Vordergrund.

Das Team steht auf dem letzten Tabellenplatz und kämpft gegen den Abstieg. Was hast du vor?

Wir haben in den vergangenen 18 Spielen 40 Gegentore bekommen – es gibt also viel zu tun. Die Mannschaft muss auch als Mannschaft agieren, um individuelle Fehler auszugleichen.

Ich kenne die Jungs seit zwei Wochen und ich muss sagen: Sie haben den Klassenerhalt fest im Blick. Sie merken, dass ich helfe und sie weiterbringen möchte.

Ich habe am Anfang Szenen aus der Hinrunde mit WM-Momenten verglichen. Natürlich kann man das nicht genau so übernehmen – aber ansatzweise kann man sich an der taktischen Ausrichtung orientieren.

Und was ist dein persönliches Ziel?

Hauptberuflich arbeite ich ja als Lehrerin. Ich liebe meinen Job, aber Fußball liebe ich noch mehr. Es wäre schön, wenn ich das irgendwann zu meinem Beruf machen könnte. Bei einem Verein, wo ich nicht mehr meine Freundinnen fragen muss, ob sie neben dem Spielfeld stehen und alles filmen, weil für Videoanalysten kein Geld da ist.

Und irgendwann Bundesliga?

Natürlich ist es mein Ziel, als Trainerin so hoch wie möglich zu trainieren. Ich glaube aber, das wird es in 100 Jahren nicht geben. Das traut sich kein Bundesliga-Verein. Auf die Diskussionen und die Reaktionen der Fans und Sponsoren hat keiner Lust. Die Vereine haben Angst, große Sponsoren mit so einer unkonventionellen Entscheidung zu verärgern.