Was hat das Fußballspiel mit Chemnitz zu tun?

Am Samstag um 13 Uhr sollte Dynamo Dresden gegen den HSV in Dresden antreten. Doch die Polizisten, die für die Sicherheit bei dem Spiel hätten sorgen sollen, werden in Chemnitz gebraucht.

Darum wurde das Spiel auf Weisung des sächsischen Innenministeriums abgesagt. Das teilte die Deutsche Fußball Liga DFL am Freitagnachmittag auf ihrer Internetseite mit. "Um die Sicherheit der Fans in Dresden nicht zu gefährden, musste die DFL das Spiel auf Initiative des Freistaat Sachsen und der Landeshauptstadt leider absagen."



Auch der HSV meldet auf seinem Twitter-Account die Absage: