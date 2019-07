Das Finale der Fußball-WM steht an – doch dieses Mal ist Deutschland nicht so sehr in Aufruhr wie noch vor einem Jahr. Der Grund: Aktuell spielen nicht die Männer, sondern die Frauen.

Warum sind die beiden Turniere eigentlich getrennt? Hanna findet: Eine gemeinsame Fußball-WM hätte nur Vorteile. Warum, das erklärt sie oben im Video.