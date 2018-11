2.

Frauen sollen die Männer immer unterstützen – umgekehrt ist das nicht der Fall.

Ich erinnere mich an ein Beispiel aus meiner aktiven Zeit. Um die Männermannschaft war es nicht gut bestellt, deshalb wurden wir als Frauenteam gebeten, sie am Spielfeldrand zu unterstützen. Für uns war das kein Problem: Wir hatten uns schon öfter an Sonntagen dafür getroffen und die Männer angefeuert.



Umgekehrt passierte das nie: Egal, wie gut oder wie schlecht es um meine Mannschaft bestellt war, niemals wäre die gesamte Männermannschaft auf die Idee gekommen, geschlossen ein komplettes Spiel von uns anzuschauen.



Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass einer der Profispieler aus Wolfsburg im vergangenen Sommer mal gesagt hat: "Lasst die Frauen feiern. Sie haben ihre Leistung erbracht und sich das verdient. Jetzt müssen wir nachziehen und unsere Leistung für den Klassenerhalt erbringen."



Bei Holstein Kiel folgte auf die Wut der Frauen das Schweigen der Männer. Kaum ein Spieler meldete sich.

3.

Die Frauen sind angeblich nicht rentabel. Aber warum?

Von vielen kommt an dieser Stelle das Wirtschaftsargument: "Es interessieren sich einfach nicht so viele Menschen für Frauenfußball. Männer füllen die Stadien."

Am vergangenen Wochenende gab es mit 45.423 Zuschauern im Wembley-Stadion einen Besucherrekord beim Pokalfinale der Frauen in England. Beim mexikanischen Pendant waren 51.211 Zuschauer. Ich erinnere auch gern an die EM 2017 in Holland, wo Massen von Fans durch die Straßen tanzten. Es sind vielleicht immer noch nicht so viele wie bei den Männern – aber Frauenfußball wird beliebter. Lasst es zu!

Außerdem gibt es einen Grund, warum Frauenfußball weniger populär ist: Die Frauenfußballgeschichte ist begrenzt. Nachdem 1955 den Frauen das Fußballspielen verboten wurde, erlaubte es der DFB erst im Jahr 1970 wieder. Aus Vorsicht, die Frau könne sich körperlich übernehmen, durfte sie zunächst nur zweimal 35 Minuten und nur mit den leichteren Jugendbällen spielen. Wieder eine Entscheidung, die ausschließlich Männer trafen. Ab 1990 gab es die erste Frauen-Bundesliga.

Dem Frauenfußball fehlt also noch ein Narrativ. Das beschreibt auch Dagrun Hintze in ihrem Buch "Ballbesitz – Frauen, Männer und Fußball".

Das Wunder von Bern, das Wembley-Tor, die Nacht von Belgrad, die Hand Gottes: alles Männer-Storys. Wie sollen wir Frauen auch Geschichte schreiben, wenn alles, was wir tun, immer schlecht geredet wird?

"Vielleicht ändert sich das, wenn immer mehr Mädchen Fußball spielen und mehr schillernde Figuren à la Hope Solo […] ins Flutlicht treten – denn die braucht es ganz unbedingt, will man mehr sein als eine politisch korrekte Sportart", schreibt Hintze.